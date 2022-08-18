Эстония перестала пускать в страну россиян с выданными ею шенгенскими визами

В Эстонии с 18 августа закрыли въезд в страну россиянам, получившим шенгенские визы в консульских учреждениях государства. Эстонский МИД, объясняя меру, сослался на базовый договор ЕС.

Пускать граждан РФ в Эстонию перестали с 00:00 четверга. В стране не исключили, что пересмотрят возможность запрета на въезд россиянам по выданным другими государствами ЕС шенгенским визам.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, напомнил ТАСС, указывал на право страны блокировать въезд гражданам России по базовому договору Евросоюза.

Аналогичные меры, по его словам, применялись и в период обострения ситуации с пандемией COVID-19.

Для запрета на пропуск в страну предусмотрели несколько исключений. Он не будет действовать в отношении сотрудников диппредставительств РФ в Эстонии и членов их семей. Не коснется мера и лиц, которые занимаются международными перевозками или имеют право свободного передвижения по законам ЕС.

В республику смогут въехать те, кому необходим визит по гуманитарным соображениям, а также близкие родственники эстонских граждан и обладателей постоянного вида на жительства в Эстонии.