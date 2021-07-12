Российские банки запустят систему против телефонных мошенников

Банки решили испытать пилотный проект системы учета и анализа телефонного мошенничества (СУАТМ). Новая технология позволит отслеживать нежелательные звонки. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.

Систему против телефонных мошенников предложили запустить в «Тинькофф», уточнила газета «Известия». В финансовой организации пояснили, что технология позволит проследить маршрут звонков и выявить операторов, обслуживающих злоумышленников.

Сначала АБР планирует посмотреть на работу пилотного проекта СУАТМ. Если все пройдет успешно, то модель системы представят контролирующим ведомствам с предложением изменить законодательство.

По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, чтобы улучшить реагирование на действия мошенников, систему стоит запустить на площадке надзорного ведомства. В качестве примера он назвал Роскомнадзор и МВД.

Тестирование проекта займет около месяца после создания межведомственной группы по борьбе с мошенничеством. Испытания технологии могут стартовать уже этой осенью или в начале 2022 года.