Володин предложил Германии обсудить дело Навального на уровне парламентов

Вячеслав Володин выступил с предложением обсудить с представителями бундестага ситуацию с Алексеем Навальным. Председатель Госдумы намерен поднять вопрос, насколько в произошедшем с основателем ФБК замешаны западные чиновники и спецслужбы.

«Предлагаю в рамках парламентского измерения бундестагу еще раз обсудить, насколько в происходящем замешаны их спецслужбы и чиновники. Другим парламентам стран Европы также было бы правильно разобраться с этим вопросом», — сказал Володин. Его процитировала пресс-служба Госдумы.

Европейский парламент призвал ужесточить антироссийские санкции после истории с Алексеем Навальным, которому стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву 20 августа. Экипаж принял решение приземлиться в Омске, где основателя ФБК госпитализировали в местную больницу.

Через какое-то время его перевезли в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие специалисты заявили, что россиянина отравили веществом из группы «Новичок». Омские врачи утверждают, что не нашли следов яда в организме пациента.

Евросоюз призвал РФ провести тщательное расследование. Российская сторона, в свою очередь, просит передать ей результаты анализов Навального.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что если против России введут санкции, она ответит зеркально.