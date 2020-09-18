Захарова пообещала «зеркальный» ответ на санкции против России

Россия будет действовать зеркально в ответ на все санкции и стоп-листы, на которых настаивают депутаты Европейского парламента после событий в Белоруссии и отравления Алексея Навального. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы действуем всегда зеркально. Мы пытаемся все-таки быть не кровожадными, а справедливыми, поэтому наши действия симметричные, зеркальные, они точечно действуют в том же русле, в котором мы получаем удар — и соответственно, наносим ответ, потому что без ответа в дипломатии дела не делаются», — отметила она на YouTube-канале ведущего Владимира Соловьева.

Она добавила, что Россия будет реагировать на все санкции и попытки вычеркнуть российские СМИ из информационного пространства. «Вы прекрасно знаете, что мы и можем, и умеем — к сожалению, уже научились делать это достаточно хорошо», — указала дипломат.

Она также подчеркнула, что Россия умеет сотрудничать и помогать «даже тем, кто никогда не являлся ближайшим союзником». «Почему мы вынуждены оттачивать искусство ответных мер и контрсанкций — это большой вопрос», — заключила Захарова.

Алексей Навальный попал в больницу после того, как ему стало плохо на рейсе Томск — Москва. Борт экстренно посадили в Омске, Навального отвезли в местную больницу, а после его перевезли в Германию. Там заявили, что Навального отравили веществом из группы «Новичок», хоть омские медики не обнаружили следов яда. Евросоюз призвал Россию к сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), при этом российская сторона попросила объяснить некоторые несостыковки.