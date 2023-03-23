Власть 23 марта 2023, 14:48 Володин попросил Мишустина поддержать запрет вейпов для российских детей Спикер Госдумы предложил премьеру Мишустину поддержать запрет на курение вейпов для детей Unsplash

Читать 360tv в

Российский премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что рассмотрит предложение депутатов Госдумы о запрете вейпов для детей в России. С такой просьбой к главе кабмина обратился спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, написал ТАСС.

Володин рассказал, что есть несколько тем, которые находятся сейчас на рассмотрении правительства. По ним хотелось бы получить обратную связь, в том числе по вопросу о запрете вейпов.

Реклама

«Михаил Владимирович, надо поддержать», — обратился он к Мишустину.

Реклама

Тот обещал рассмотреть этот вопрос.

«Сформируем позицию», — ответил председатель правительства.

Данную инициативу одобрил глава Миндрава РФ Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что кабмин всегда поддерживает идеи, которые связаны с уменьшением вредных факторов и увеличением продолжительности жизни.

Несколько громких историй с использованием детьми вейпов ранее обсуждались в СМИ. Например, в начале этого месяца появились сообщения о том, что 14-летний мальчик из Хакасии пережил клиническую смерть после курения электронной сигареты.