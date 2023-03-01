Происшествия 01 марта 2023, 13:42 Курение вейпа довело 14-летнего школьника и Хакасии до клинической смерти

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В Хакасии курение вейпа вызвало у 14-летнего подростка бронхоспазм, из-за чего его госпитализировали в критическом состоянии.Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения республики.

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Врачам удалось спасти жизнь подростка, пережившего клиническую смерть. Несколько недель он провел в отделении интенсивной терапии. У ребенка серьезно пострадали легкие и мозг. Теперь пациента ждет длительная реабилитация.