Зеленский заявил, что между Россией и Украиной рано или поздно начнется диалог

Диалог между Россией и Украиной рано или поздно начнется. Об этом в своем очередном обращении заявил украинский президент Владимир Зеленский, передало РИА «Новости».

Зеленский сказал, что России в какой-то момент придется договариваться с Украиной об урегулировании ситуации.

«России рано или поздно придется говорить с нами», — заявил президент Украины.

Лидер Незалежной добавил, что чем раньше начнется разговор, тем меньшими будут потери.

Украина накануне разорвала дипломатические отношения с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя это решение, подчеркнула, что это право украинской стороны, но возможность контактов между странами еще существует. Она отметила, что Россия присутствует на международных площадках.

Зеленский ранее подписал указ о всеобщей мобилизации на Украине.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. Глава государства принял такое решение после обращения руководителей Донецкой и Луганской народных республик.