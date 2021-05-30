Володин обвинил Европарламент в давлении на Байдена перед встречей с Путиным

Европарламент пытается набрать политический вес, используя как повод предстоящую встречу президентов России и США. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он обратил внимание на проект совместного заявления, с которым европарламентарии предложили выступить США накануне совместного саммита 15 июня. В этом заявлении предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» России.

По мнению Володина, Евросоюз все свел к уже набившим оскомину тезисам о «враждебных действиях» со стороны России и необходимости ужесточить санкции в отношении РФ и Китая.

«По сути, Европарламент навязывает Джо Байдену конфронтационную повестку перед встречей с Владимиром Путиным. Хочет таким образом оказать давление», — написал спикер Госдумы в своем Telegram-канале.

Таким образом, европейская сторона пытается создать для встречи негативный фон. По его словам, делается это с целью набрать политические очки, «потоптавшись на темах», которые могут стать предметом обсуждения Путина Байдена.

«Ознакомившись с проектом заявления Европарламента, которое предложено принять 15 июня, могу сказать одно: оно точно не в защиту прав человека и демократии. Жалкая попытка напомнить о себе, вклиниться в диалог», — заключил он.