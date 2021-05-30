Евросоюз направил США проект совместного заявления для саммита, который запланирован на 15 июня, сообщило агентство Bloomberg. В этом заявлении предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России.

Саммит США и Евросоюза состоится 15 июня в Брюсселе за день до личной встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.

«Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий», — приводит агентство выдержку из документа.

Стороны также могут заявить о совместном противостоянии Китаю, указало агентство.

Минобороны США попросило выделить на 2022 год 715 миллиардов долларов. Такую сумму Пентагон обосновал «серьезными проблемами, исходящими от России и Китая». Минобороны пояснило, что ВМФ и ВВС требуются дополнительные инвестиции для решения проблемы стратегической конкуренции с Китаем.