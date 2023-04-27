Власть 27 апреля 2023, 08:41 Володин назвал Байдена виновным в теракте на «Северных потоках» Спикер ГД Володин обвинил Байдена в теракте на «Северных потоках» Викимедиа

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Американский президент Джо Байден, по мнению спикера Госдумы Вячеслава Володина, виновен в подрывах «Северных потоках», геноциде мирных жителей России и Украины, а также еще в ряде преступлений. Об этом представитель нижней палаты парламента написал в своем Telegram-канале.

Володин заявил, что пока у Байдена невысокие шансы переизбраться на второй срок. По словам спикера Госдумы, 70% жителей Соединенных Штатов больше не хотят видеть этого политика своим президентом. Вероятно, глава Белого дома сейчас боится уголовной ответственности, поэтому ему никак нельзя терять власть. Представитель нижней палаты парламента России опубликовал список преступлений, за которые, по его мнению, должен ответить Байден.

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«Организация теракта на газопроводах „Северный поток“ и „Северный поток — 2“, создание военных биолабораторий по всему миру», — написал Володин.

Также он упомянул о коррупционном бизнесе семьи Байдена на Украине, разрушении европейской экономики.

«Геноцид мирных жителей Украины и Российской Федерации, развязывание войны на Украине», — добавил он в список деяний главы Белого дома.

По словам спикера Госдумы, американский лидер в связи с этим должен был как можно раньше заявить о своем участии в выборах. Они пройдут в США осенью 2024 года.