Мир 25 апреля 2023, 19:12 Поход на второй срок. Байдену важно доказать, что при нем в США не стало хуже Политолог Маркелов заявил, что у Байдена есть шансы снова стать президентом США YouTube

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Лидер Соединенных Штатов Джо Байден решился снова претендовать на должность президента США. Главное — доказать, что за время его правления американцы не стали жить хуже и обвинить во всех неудачах республиканцев. Если это получится и нынешний президент проживет еще два года, у него будут неплохие шансы на победу.

Не время останавливаться

Американский президент Джо Байден официально объявил, что примет участие в предвыборной гонке в 2024 году. Политик заявил, что сейчас не время останавливаться, он идет отстаивать демократию и сражаться за душу США.

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Действующий вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис также будет участвовать в выборах вместе с Байденом. В соцсетях она написала, что американская демократия будет настолько сильной, насколько сильна готовность людей бороться за нее.

Байден уже стал самым возрастным действующим президентом США. Если его все же переизберут, то он снова возглавит страну в возрасте 82 лет. Ранее за политиком уже не раз замечали некоторые странности в поведении, похожие на старческое слабоумие.

Байдену нужны трюки

Политтехнолог и политолог Сергей Маркелов рассказал «360», что Байден может безбоязненно вступать в предвыборную гонку: вокруг нынешнего президента США собралась достаточно мощная группировка демократов.

Байден отвечает всем задачам, которые ставятся перед президентом США. Он не будет мешать реализовывать ту концепцию, которую придумали мозговые центры демократов по перезагрузке понимания места и роли страны в мировом и внутриамериканском вариантах. Сергей Маркелов политолог, политтехнолог

Маркелов отметил, что 90% предвыборный кампании любого президента США направлены на внутриамериканскую историю. И только 5-10% рассчитаны на внешнеполитические факторы, вроде ситуации с Тайванем и конфликта на Украине.

«Главная проблема Байдена в том, что внутри США все плохо. Неважно, какие источники этого „плохо“ — неправильная финансовая политика, проблемы с экономикой. Поэтому он сейчас пытается переналадить всю конструкцию своего имиджа, выступлений», — сказал политолог.

«Украинскую карту» в предвыборной гонке разыграть не получится, подчеркнул Маркелов. Приоритеты рядового американца: медицина, страховка, безопасность, зарплата, инфляция, возможность брать кредиты, быть защищенным в своей стране. А этого нет.

«Поэтому шансы на старте у Байдена такие же, как у любого другого претендента. Его основная задача не улучшить свои параметры, а доказать, что за время его правления не стало хуже. Но хуже стало, поэтому нужны какие-то трюки и пропагандистские фокусы», — пояснил политолог.

США важнее мира

Маркелов уточнил, что противником Байдена от республиканцев может вступить экс-президент США Дональд Трамп или нынешний губернатор Флориды Рон Десантис. Но вопрос американской конкуренции — вопрос договоренности.

За этими телами под названием «кандидаты в президенты США» договоренность команд, которые стоят за ними. Деньги, бюджеты, как все будет и так далее. Это достаточно сложная конструкция, хотя кажется, что она достаточно простая — две партии да и все. Сергей Маркелов

Политолог добавил, что команде действующего президента важно донести до избирателей не цифры и факты, а то, что США важнее, чем мир. Если это смогут внушить американцам, то все получится и Байден пойдет на второй срок.

Оставшееся до выборов время штаб Байдена будет использовать сильнейшую контрпропаганду против любого кандидата от республиканцев, отметил Маркелов. Их назначат дестабилизаторами ситуации, тогда как демократы, пусть плохо, но все же сохраняют мир.

«Думаю, они будут именно эту историю раскручивать потому что это самый сильный козырь: люди всегда в любой стране голосуют за то, что плохо, но стабильно. Это для них лучше, чем хорошо, но непонятно куда», — заключилполитолог.