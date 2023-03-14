14 марта 2023, 02:05
«Воин не кричит — воин решает». Кадыров пристыдил жалующихся на условия СВО военных
Кадыров призвал жалующихся на условия СВО самим решать проблемы
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военным вместо публичных жалоб на условия службы в зоне проведения спецоперации на Украине нужно решать возникающие проблемы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! <…> Воин не кричит — воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения», — отметил он.
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Кадыров призвал военнослужащих грамотно распределять свои силы и возможности. Он подчеркнул, что на поле боя нужно бороться с преградами. Лидер республики напомнил, что цель спецоперации — обеспечить целостность и безопасность всей страны. По его словам, Россия двигается вперед во всех смыслах. Раньше войска освобождали большие территории от фашистов, не задумываясь, что потом их придется с трудом удерживать.
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«Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся», — заключил глава Чечни.
Ранее глава республики Рамзан Кадыров пообещал президенту России Владимиру Путину, что чеченские бойцы будут действовать в зоне спецоперации до победного конца. Он также отметил, что жители республики поддерживают СВО.
Рамзан Кадыров
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