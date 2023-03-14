Власть 14 марта 2023, 02:05 «Воин не кричит — воин решает». Кадыров пристыдил жалующихся на условия СВО военных Кадыров призвал жалующихся на условия СВО самим решать проблемы Telegram

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что военным вместо публичных жалоб на условия службы в зоне проведения спецоперации на Украине нужно решать возникающие проблемы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наличие связи не означает, что нужно озвучивать и раскидывать по соцсетям внутренние вопросы. Они всегда будут! <…> Воин не кричит — воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения», — отметил он.

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Кадыров призвал военнослужащих грамотно распределять свои силы и возможности. Он подчеркнул, что на поле боя нужно бороться с преградами. Лидер республики напомнил, что цель спецоперации — обеспечить целостность и безопасность всей страны. По его словам, Россия двигается вперед во всех смыслах. Раньше войска освобождали большие территории от фашистов, не задумываясь, что потом их придется с трудом удерживать.

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«Сейчас же мы освобождаем с минимальными жертвами и грамотно укрепляемся», — заключил глава Чечни.

Ранее глава республики Рамзан Кадыров пообещал президенту России Владимиру Путину, что чеченские бойцы будут действовать в зоне спецоперации до победного конца. Он также отметил, что жители республики поддерживают СВО.