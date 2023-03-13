Власть 13 марта 2023, 15:26 Кадыров пообещал Путину действовать до победного конца в зоне СВО Глава Чечни Кадыров заявил, что российские военные выполняют все приказы Путина в зоне СВО РИА «Новости»

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Чеченские бойцы будут действовать до победного конца в зоне спецоперации. Об этом глава республики Рамзан Кадыров заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«В зоне СВО успешно несут службу бойцы Чеченской Республики, мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца», — пообещал Кадыров президенту.

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Он обратил внимание, что жители республики поддерживают СВО и считают необходимым достижение ее целей.

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Кадыров поблагодарил президента за все, что он делает, и пообещал не подвести российского лидера. На что Путин ответил, что не сомневается в этом.

Глава государства передал слова благодарности чеченским бойцам в зоне СВО.

В начале марта Путин провел неофициальную встречу с сыном Кадырова, главой Совета чеченского отделения молодежной организации «Движение первых» Ахматом Кадыровым.