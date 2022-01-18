Военный союз сильнее НАТО предложили основать России и Китаю

России и Китаю предложили создать военный союз, который поможет странам сотрудничать в военной сфере. По мнению обозревателя РИА «Новости» Петра Акопова, такое объединение может быть сильнее, чем НАТО. Им он поделился с изданием «Украина.ру».

«Отношения России с Китаем — это лучше, чем НАТО. Потому что НАТО — это англосаксонская стратегия, оформленная через западный блок, и в рамках этого блока те же итальянцы или французы имеют очень условное право голоса, не говоря уже про мелкие страны», — описал положение дел политический журналист.

Он объяснил, что даже без подписания какого-либо договора, всем понятно, что отношения между властями России и Китая союзнические, и формально союз между этими государствами уже существует, и об этом говорят лидеры стран — Владимир Путин и генсек ЦК КНР Си Цзиньпин.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что нынешняя напряженная обстановка в стране приведет только к укреплению военного партнерства между Россией и Китаем. Дипломат подчеркивал, что Россия и Китай в отличие от НАТО не преследуют геополитических целей в отношении других государств.