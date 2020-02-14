Валидол и корвалол могут оказаться в списке запрещенных лекарств для водителей

В правозащитном центре ЕР депутаты выдвинули инициативу о том, что необходимо не смотреть сколько веществ находится в организме водителя, а выявлять клинические признаки опьянения. По утверждениям специалистов, вещества, изменяющие сознания находятся и в общедоступных лекарствах, таких как валидол или карвалол.

Они предложили также определить минимально допустимый уровень содержания лекарственных средств в организме человека для управления транспортом.

Старшинов поделился, что одной из идей было маркировать препараты, аналогично пачкам сигарет.

«Может быть, как-то ярко, как на сигаретных пачках пишут, что курение к таким-то заболеваниям ведет. Вот может по такому пути пойти и написать на этих лекарствах, прямо на упаковке, например „три дня за руль не садись“, чтобы человеку было комфортно, для собственной безопасности», — рассудил он.

10 февраля «Единая Россия» предложила Госдуме поправки по материнскому капиталу, согласно которым, пособие в размере 466 тысяч 617 рублей будет выплачиваться женщинам, у которых родился первый ребенок с 1 января 2020 года.