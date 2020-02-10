«Единая Россия» внесла в Госдуму поправки по маткапиталу

В закон о маткапитале могут внести поправки. «Единая Россия» предложила Госдуме продлить действие программы до 31 декабря 2026 года, а также ежегодно индексировать выплаты.

На партийном сайте представители фракции отметили, что предложения Владимира Путина, озвученные в обращении к Федеральному собранию в январе, нужно поскорее офиормить законодательно, чтобы они уже начали работать.

«Важно сделать так, чтобы предложения президента как можно скорее заработали на практике, начали помогать семьям. Расширение программы материнского капитала, возможностей его применения — наш безусловный приоритет», — заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

А для того, чтобы поправки начали реально действовать даже в регионах, представители партии будут оказывать гражданам помощь, которая избавит нуждающихся от бюрократии.

Если поправки примут, материнский капитал в размере 466 тысяч 617 рублей будет выплачиваться женщинам, у которых родился первый ребенок с 1 января 2020 года. Такую же сумму получат семьи, которые усыновили первого ребенка. На второго и последующих детей общая выплата составит 616 тысяч 617 рублей.

Решение по маткапиталу будет приниматься всего за 15 дней, ранее на него уходил месяц.