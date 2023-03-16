Власть 16 марта 2023, 15:02 Внутренний спрос России показал устойчивый рост Президент Путин отметил устойчивый рост внутреннего спроса РИА «Новости»

Читать 360tv в

Устойчивый рост внутреннего спроса зафиксировали в России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин во время выступления на съезде Российского объединения промышленных предприятий и предпринимателей (РСПП).

«Хорошо прибавляет внутренний спрос», — сказал он.

Реклама

По оценкам экспертов, уже в этом апреле Россия выйдет на темпы роста розничного товарооборота не менее 5% в реальном выражении, отметил глава государства.

Реклама

«Речь идет не о каком-то случайном всплеске. Как отмечают эксперты, внутренний спрос вышел на траекторию устойчивого, долгосрочного роста», — подчеркнул Путин.

Также он сообщил о том, что российская экономика начинает развиваться по новой модели. Во втором квартале 2023 года специалисты прогнозируют серьезное увеличение внутреннего валового продукта (ВВП). По мнению президента, у России получилось компенсировать закрытие иностранных рынков для страны.