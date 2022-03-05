«Вниманию пацифистов!» Запад накачивал Украину оружием до спецоперации РФ

Украина в начале 2022 года получила от стран Запада внушительные партии различного вооружения. До начала спецоперации России в стране приземлились почти 50 военно-транспортных самолетов из разных государств, в том числе США, Великобритании, Канады, Польши и Литвы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова привела данные по поставкам украинской стороне в своем Telegram-канале.

«Внимание пацифистам! <…> В совместном заявлении министра обороны Украины [Алексея] Резникова и главы Вооруженных сил страны [Валерия] Залужного от 14 февраля сего года отмечается, что за последний месяц на Украину поступило две тысячи тонн современного вооружения, боеприпасов и средств защиты», — написала она.

Захарова напомнила, что в декабре 2021 года США выделили 200 миллионов долларов в рамках дополнительной военной помощи для Украины. Она подразумевала поставки противотанковых систем, гранатометов, огнестрельного оружия, боеприпасов и другого оборудования.

«Всего с 2014 года, по заявлениям представителей Госдепа, США предоставили Украине военной помощи на 2,7 миллиарда долларов (за 2021 год — 650 миллионов.)», — уточнила Захарова.

«Помощь» Украине

Великобритания, по ее словам, за последнее время передала Украине более двух тысяч противотанковых средств. А Германия вообще становится одним из ведущих поставщиков оружия украинской стороне: в ее планах — передача свыше двух тысяч ПЗРК «Стрела-2» и 500 ПЗРК Stinger. Немцы собираются выделить тысячу противотанковых гранатометов Panzerfaust и 14 единиц бронетехники. Еще 200 Stinger и 50 Panzerfaust обещают Нидерланды, а Словакия — вооружение на сумму в 4,4 миллиона евро.

На Украину хотят экспортировать британские противотанковые средства, в том числе переносные комплексы NLAW, вооружение из Дании, Испании, Бельгии, Люксембурга и Эстонии. «Дополнительный» пакет помощи в 350 миллионов долларов предусмотрели и Соединенные Штаты — для приобретения стрелкового оружия и противотанковых средств.

В стороне не остались Чехия (четыре тысячи минометов, 30 тысяч пистолетов, пять тысяч автоматов и столько же — пулеметов, а также снайперские винтовки), Польша (100 минометов и 1500 боеприпасов к ним, восемь БПЛА), Канада (пулеметы и стрелковое оружие).

Германия, Бельгия и Латвия пообещали топливо, а Румыния, Хорватия и Латвия ограничились оборонительным и нелетальным вооружением. Содействие Украины готовы оказать Швеция, Финляндия и Австрия, выслав противотанковые средства, рации, каски, бронежилеты, огнестрельное оружие и патроны. В Австралии зарезервировали 75 миллионов долларов помощи, из которых 50 миллионов пойдет на покупку оружия.

«Это то, как на самом деле Запад видел исполнение Киевом минских договоренностей», — заключила официальный представитель МИД РФ.