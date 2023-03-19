Власть 19 марта 2023, 18:40 Внесенный Путиным в Госдуму законопроект «О гражданстве» получил 60 поправок Депутат Калашников: законопроект «О гражданстве» примут в апреле 2023 года РИА «Новости»

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Утверждение депутатами Госдумы внесенного президентом России Владимиром Путиным новой версии закона «О гражданстве» пройдет в апреле. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Он отметил, что ко второму чтению депутаты внесли в законопроект 60 поправок, которые требуют внимательного изучения.

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«Мы его примем обязательно, этот закон, в следующем месяце, и все разумные поправки мы там тоже примем», — заявил Калашников, отвечая о сроках одобрения законопроекта.

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Президент России Владимир Путин внес новую версию законопроекта «О гражданстве» в декабре 2021 года. Документ предусматривает сокращение требований для получения российского паспорта для граждан бывшего СССР, для детей, а также для участников государственной программы по возвращению соотечественников.

Первое чтение в Госдуме законопроект прошел в апреле 2022 года.