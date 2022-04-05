Госдума приняла законопроект Путина о гражданстве в первом чтении

Президент России Владимир Путин внес в парламент РФ законопроект о гражданстве. Нижняя палата — Госдума — одобрила его в первом чтении. Об этом сообщило РИА «Новости».

Законопроект должен упростить получение российского гражданства. При этом основные требования к получению паспорта РФ остались без изменений. Для признания гражданином РФ необходимо постоянное проживание в России в течение пяти лет и более, владеть русским языком, а также знать историю и основы законодательства страны. Будущего владельца российского паспорта проверят и на соблюдение главного закона страны — Конституции.

Кому станет легче

Путин предложил сократить требования более чем к 20 категориям прошений.

Более легким получение гражданства станет для тех, у кого есть постоянно проживающие в РФ близкие родственники РФ. Это же положение касается и тех, кто имеет родственников-постоянных жителей России, СССР или Российской империи по прямой восходящей линии. Место их проживания должно находиться в пределах Государственной границы РФ.

Иностранцы, более пяти лет служившие по контракту в ВС РФ и других воинских формированиях, смогут получить гражданство без соблюдения условия о сроке проживания в России. За них ходатайство должен подать федеральный государственный орган, в котором военный проходил службу.

Упрощенный процесс получения гражданства РФ доступен гражданам Белоруссии, Украины, Молдовы и Казахстана.

Гражданами РФ могут быть признаны лица, родившиеся на территории РФ (РСФСР) до 6 февраля 1992 года. Также право на упрощенное получение паспорта России имеют лица, хотя бы один из родителей которых на день их рождения являлся гражданином бывшего СССР и постоянно проживал на территории РСФСР. Аналогичные права получат военнослужащие, которые принесли присягу на верность Советскому Союзу или России и проходили по состоянию на 6 февраля 1992 года службу в воинских частях, находившихся под юрисдикцией РФ и располагавшихся на территориях других государств.

Инвесторы и квалифицированные специалисты не включены в категории лиц, имеющих право на упрощенное получение гражданства.

Права президента

Президент РФ получит больше полномочий по принятию в гражданство РФ. Он сможет определять категории людей, которые могут получить паспорт России в упрощенном формате. Глава государства сможет обновлять этот перечень «не только в гуманитарных, но и в любых иных целях». Однако президент может принимать в гражданство только «в исключительном порядке». Остальные его полномочия в этой области передаются МВД и МИД России.

Полномочия президента предлагают распространить на «ветеранов Великой Отечественной войны, являвшихся гражданами бывшего СССР, лиц, имеющих особые заслуги перед Россией, а также на лиц, которые ввиду своей профессии или квалификации либо по иным причинам представляют интерес для страны».

Обновления

Паспорт гражданина России может быть оформлен в виде документа как на бумажном носителе, так и электронном. Порядок оформления и изъятия, сроки выдачи и перечень необходимых биометрических персональных данных (для электронного документа) определяет правительство.

Выбор гражданства РФ при изменении государственной границы РФ также становится основанием для приобретения гражданства. Ранее это положение было выражено отдельной статьей закона.

Новые понятия

Законопроект впервые упоминает множественное гражданство. Согласно документу, термин обозначает «наличие у россиянина гражданства иностранного государства, с которым РФ не заключила международный договор о двойном гражданстве».

Также документ четко определил понимание родителей. Это «мужчина и женщина, отец и мать ребенка».

Родители и дети

Если ребенок родился во время путешествия родителей на судне, имеющем национальную принадлежность к РФ, он автоматически получает российское гражданство. При этом даже один из родителей может являться иностранцем или лицом без гражданства.

Также в законопроект закрепляет за ребенком российское гражданство при его усыновлении жителями других стран.

Исключение из гражданства

Законопроект перечисляет перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение гражданства. Он расширил предыдущий список. Теперь лишиться гражданства можно за тяжкие преступления против государства и преступления, связанные с наркотиками.