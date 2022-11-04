Нарышкин заявил, что Украина превратилась из процветающей республики в антироссийский инструмент | 360°

Мир 04 ноября 2022, 18:54 Нарышкин заявил, что Украина превратилась из процветающей республики в антироссийский инструмент Директор СВР Нарышкин: историческую память россиян целенаправленно разрушают РИА «Новости»

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Украина на глазах одного поколения превратилась из процветающей республики в диктатуру и злобный антироссийский инструмент. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергея Нарышкина, передал ТАСС.

«Именно по такому сценарию развивались события на Украине, когда буквально на глазах одного поколения из процветающей советской Украинской республики эта республика превратилась, по сути, в диктатуру и в такой послушный и злобный инструмент агрессивных по отношению к России тоталитарно-либеральных режимов Запада», — сказал он на встрече президента России Владимира Путина с историками и представителями традиционных религий России по случаю десятилетия воссоздания РИО и Российского военно-исторического общества.

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Нарышкин также отметил, что существуют силы, которые целенаправленно пытаются разрушить историческую память россиян и посеять в обществе рознь.

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Ранее директор СВР заявил, что мировое сообщество должно не допустить обладания Украиной ядерным оружием. Президент Украины Владимир Зеленский тогда заявил, что страны НАТО должны нанести превентивные ядерные удары по России.