Власть 23 декабря 2022, 15:18 Власти выделят Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей Правительство выделит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий россиянам Pixabay

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Власти направят Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей на выплату пенсий в текущем и последующем годах, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент Владимир Путин назвал приоритетным безусловное выполнение социальных обязательств перед россиянами.

Средства направят на предоставление пенсий, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума.

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«За счет этих средств продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», — отметил Мишустин.

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Правительство упростит получение государственных услуг через систему социального казначейства. По словам Мишустина, это позволит не тратить время на сбор документов, а оформить льготы можно будет в удаленном режиме.

Глава кабмина подчеркнул, что власти подготовили законопроект, который обеспечит беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты россиянам, отмеченным высокими званиями за заслуги перед государством. Речь идет о Героях труда и Героях России.

Выплаты по больничному листу увеличатся с Нового года. На максимальную оплату могут рассчитывать россияне, имеющие более восьми лет трудового стажа.