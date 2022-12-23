23 декабря 2022, 15:18
Власти выделят Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей
Правительство выделит почти 1,5 триллиона рублей на выплаты пенсий россиянам
Власти направят Пенсионному фонду почти 1,5 триллиона рублей на выплату пенсий в текущем и последующем годах, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Он напомнил, что президент Владимир Путин назвал приоритетным безусловное выполнение социальных обязательств перед россиянами.
Средства направят на предоставление пенсий, а также на специальные федеральные надбавки неработающим пенсионерам с доходом ниже регионального прожиточного минимума.
Реклама
«За счет этих средств продолжатся и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам. Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», — отметил Мишустин.
Реклама
Правительство упростит получение государственных услуг через систему социального казначейства. По словам Мишустина, это позволит не тратить время на сбор документов, а оформить льготы можно будет в удаленном режиме.
Глава кабмина подчеркнул, что власти подготовили законопроект, который обеспечит беззаявительный порядок назначения ежемесячной денежной выплаты россиянам, отмеченным высокими званиями за заслуги перед государством. Речь идет о Героях труда и Героях России.
Выплаты по больничному листу увеличатся с Нового года. На максимальную оплату могут рассчитывать россияне, имеющие более восьми лет трудового стажа.
Пенсионеры
Деньги
Правительство РФ
Реклама
Реклама