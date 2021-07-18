Власти выделили почти 205 млрд рублей на выплаты школьникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на обеспечение выплат для школьников. Об этом сообщили на сайте правительства.

Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей к началу учебного года получат родители с детьми в возрасте от шести до 18 лет. Выплату также получат семьи, в которых воспитываются школьники старше 18 лет с ограничениями по здоровью. Поддержку от государства могут получить как родители, так и опекуны и попечители, если ребенку исполнилось шесть лет до 1 сентября 2021 года включительно.

На эти цели из резервного фонда выделили более 204 миллиардов рублей.

Выплаты начнут производить с 16 августа. Она коснется более 20 миллионов детей-школьников.

Новые меры поддержки семей с детьми в своем послании Федеральному собранию озвучил президент РФ Владимир Путин. Глава государства позже в ходе прямой линии отметил, что выплату в августе получат родители всех детей в возрасте шести лет, даже если их ребенок пойдет в школу с семи.