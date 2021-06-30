Путин пообещал выплату на детей 6 лет, даже если они не пойдут в школу

Единовременную выплату в августе получат родители всех детей в возрасте от шести лет, даже если их ребенок пойдет в школу с семи. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

Россияне с 1 июля смогут подать заявку на получение ряда выплат, в том числе для беременных, оказавшихся в сложной ситуации, а также для родителей, чьи дети пойдут в школу. Путина спросили, выдержит ли система дополнительную нагрузку.

«Выдержит», — ответил глава государства.

У президента поинтересовались, получится ли все сделать в срок.

«Получится», — заверил он.

Глава государства напомнил, что на обеспечение выплат выделено 46 миллиардов рублей. Эти средства уже зарезервированы.

Путин рассказал, что до последнего момента оставался нерешенным вопрос по детям, которые идут в школы.

«В соответствии с законом они могут идти не с семи лет, а с шести. И как, люди деньги получат, а ребенок в школу не пойдет с шести лет? Но платить нужно всем, в том числе семьям, где шестилетние дети, даже если в этом году в школу не пойдут», — сказал он.

Путин обратил внимание, что это разовая выплата. Она составит 10 тысяч рублей. Даже если ребенок не пойдет в школу, надо использовать эти деньги, чтобы подготовить его.