Власти выделили более 434 млн рублей на решение экологических проблем в Усолье-Сибирском

Российское правительство направит более 434 миллионов рублей на ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды в Усолье-Сибирском. На эти деньги демонтируют цех ртутного электролиза на закрытом заводе «Усольехимпром» и организуют утилизацию опасных отходов. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

«Средства пойдут на мероприятия по устранению накопленного экологического вреда, в том числе на демонтаж цеха ртутного электролиза на закрытом заводе „Усольехимпром“ — основном источнике загрязнения», — сообщил официальный сайт российского правительства.

Специалисты обезопасят пять аварийных емкостей и организуют утилизацию отходов. В 2020 году построят защитные экраны вдоль берега Ангары и ликвидируют первые скважины глубинного захоронения. Сейчас в Усолье-Сибирском трудятся спасатели, военные и специалисты госкорпорации «Росатом».

Режим ЧС действует в Усолье-Сибирском с октября 2018 года из-за загрязнение ртутью почвы и подземных вод на территории бывшего завода «Усольехимпром». Предприятие закрыли, но утечки опасных химических отходов происходят до сих пор.