Предельная допустимая концентрация (ПДК) ртути в сточных водах предприятия «Усольехимпромом» в Иркутской области превышена почти в 34 тысячи раз, в воздухе — в 367 раз. На момент прекращения деятельности цеха ртутного электролиза в 1998 года там скопилось 1200 тонн ртути.

Об этом ТАСС рассказали источники в службах экологического и технического надзора региона. Скорее всего, источником загрязнения стал цех ртутного электролиза, работавший в 1970–1998 годах.

Допустимая концентрация бензола в воздухе превышена в 5,2 раза.

«В сточных водах ПДК ртути превышена в 33 тысячи раз, нефтепродуктов — в три тысячи раз, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза, фосфатов — в пять тысяч раз», — сообщили агентству.

Помимо этого, в почве на территории предприятия зафиксировано превышение ПДК ртути в 32 раза, свинца — в 629 раз, нефтепродуктов — в 8,7 раза, цинка — в 5,4 раза, меди — в 21 раз.

Кроме старого цеха, опасность представляют и другие объекты предприятия. Там же находятся 24 емкости с опасными отходами. Их наименования и собственник неизвестны.

Предприятие «Усольехимпром» закрылось в 2005 году, но стало очагом крупнейшего экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают свыше 76 тысяч человек. Город расположен в 76 км от Иркутска на берегу Ангары. Из-за опасности утечек ядовитых веществ там с 2018 года действует режим ЧС.

Президент РФ Владимир Путин 30 июля распорядился решить экологическую проблемы, задействовав все возможности органов власти. В том числе, Минобороны России. Следственный комитет России начал доследственную проверку.