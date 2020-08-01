Концентрация ртути в Усолье-Сибирском превысила предельный показатель в 34 тысячи раз — источник
Об этом ТАСС рассказали источники в службах экологического и технического надзора региона. Скорее всего, источником загрязнения стал цех ртутного электролиза, работавший в 1970–1998 годах.
Допустимая концентрация бензола в воздухе превышена в 5,2 раза.
«В сточных водах ПДК ртути превышена в 33 тысячи раз, нефтепродуктов — в три тысячи раз, железа — в 190 раз, меди — в 22 раза, фосфатов — в пять тысяч раз», — сообщили агентству.
Помимо этого, в почве на территории предприятия зафиксировано превышение ПДК ртути в 32 раза, свинца — в 629 раз, нефтепродуктов — в 8,7 раза, цинка — в 5,4 раза, меди — в 21 раз.
Кроме старого цеха, опасность представляют и другие объекты предприятия. Там же находятся 24 емкости с опасными отходами. Их наименования и собственник неизвестны.
Предприятие «Усольехимпром» закрылось в 2005 году, но стало очагом крупнейшего экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживают свыше 76 тысяч человек. Город расположен в 76 км от Иркутска на берегу Ангары. Из-за опасности утечек ядовитых веществ там с 2018 года действует режим ЧС.
Президент РФ Владимир Путин 30 июля распорядился решить экологическую проблемы, задействовав все возможности органов власти. В том числе, Минобороны России. Следственный комитет России начал доследственную проверку.