Власти Удмуртии передумали отменять масочный режим

Власти Удмуртии ослабили ряд действующих в республике ограничений, введенных из-за коронавируса. Глава региона Александр Бречалов анонсировал отмену строгого масочного режима, однако в соответствующем указе об этом не упоминается.

Глава Удмуртии во вторник заявил, что с 12 февраля ношение масок в республике вместо обязательного будет иметь рекомендательный характер. После этого в Роспотребнадзоре напомнили, что требование об обязательном ношении масок в общественных местах сохраняется и действует на федеральном уровне.

Удмуртские власти разрешили проводить спортивные мероприятия, сняли ограничения на работу предприятий общепита, театров и кинозалов, концертных площадок и домов культуры. При этом требование о соблюдении санитарных норм осталось в силе, а послаблений масочного режима при этом вводить не стали.

Ранее строгий масочный режим отменили в Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров объяснил, что это решение принималось исходя из благоприятной эпидемической обстановки в регионе.