Власть 23 декабря 2022, 13:03 Власти Татарстана поддержали переименование должности президента республики в раиса Госсовет Татарстана принял поправки о переименовании поста президента республики в раиса РИА «Новости»

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Парламент Татарстана одобрил переименование должности президента республики в раиса, сообщил ТАСС. Проект поправок внесут в местную конституцию, они вступят в силу после истечения срока полномочий нынешнего главы региона Рустама Минниханова.

«Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет „глава — раис Республики Татарстан“», — заявил председатель парламентского комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин.

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Он добавил, что в будущем можно использовать и сокращенный вариант — «раис Республики Татарстан». Рустам Минниханов избирался на должность президента, поэтому останется в ней до истечения срока полномочий, объяснил Хабибуллин.

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За подобное решение проголосовали 78 человек, трое высказались против. Раис в переводе с ряда восточных языков означает «главный».

В прошлом году президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий использовать слово «президент» в названии должностей глав регионов. До сегодняшнего дня эта практика сохранилась только в Татарстане.