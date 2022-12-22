Власть 22 декабря 2022, 09:09 Госсовет Татарстана рассмотрит предложение изменить название должности главы республики Идею отказаться от словосочетания «президент Татарстана» рассмотрит Госсовет республики РИА «Новости»

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Депутаты внесли на рассмотрение парламента Татарстана проект поправок в Конституцию республики, предусматривающий изменение названия высшего должностного лица. Документ появился на сайте Госсовета региона.

«Слова „Президент Республики Татарстан“ заменить словами „Глава Республики Татарстан“, — сказано в проекте.

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Законопроект внесла группа депутатов, его рассмотрят на заседании Госсовета Татарстана уже 23 декабря.

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Российский президент Владимир Путин в прошлом году подписал закон об организации публичной власти в регионах. Речь, в частности, шла о запрете использовать в названии должности главы региона слово «президент». На тот момент это наименование оставалось только в Татарстане. Закон также устанавливает одинаковый срок полномочий глав субъектов, а также отменяет для них запрет занимать этот пост более двух сроков подряд.