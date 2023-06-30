Власть 30 июня 2023, 22:01 Власти РФ запретили польским фурам перевозки по территории России Правительство РФ запретило фурам из Польши грузоперевозки по территории России Freepik

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Российское правительство ввело запрет на перевозку грузов польскими фурами по территории РФ. Информацию об этом опубликовали на официальном сайте правовой информации.

Ограничения не коснутся только некоторых товаров. В список исключений вошли лекарственные препараты, медицинские предметы и другая похожая продукция. Кроме того, запрет не касается перевозок в Калининградскую область в связи с бесперебойным товарным снабжением региона.

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В сообщении сказано, что российские власти продлили ограничения на грузоперевозки по территории России на фурах из недружественных государств. Принятая инициатива правительства также урезает список товаров, которых не касается запрет на транспортировку.

Ранее в МИД РФ сообщили о вводе ограничений на въезд в страну для 500 граждан США. Такие меры приняты в ответ на американские санкции против России. В перечне попавших под запрет есть только «знаковые» фигуры, в том числе экс-президент США Барак Обама.