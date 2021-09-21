Власти РФ подготовят концепцию перестройки системы ЖКХ

До конца текущего года правительство подготовит концепцию перестройки ЖКХ в рамках развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства. Ее утвердят в первом квартале 2022 года.

Как сообщил РИА «Недвижимость» вице-премьер России Марат Хуснуллин, он дополнительно обратил свое внимание на ЖКХ. По его мнению, реформа системы потребует решения целого ряда задач. В частности, одной из важнейших станет выработка новых подходов к расселению россиян из аварийного жилья.

«Это отрасль, без перестройки которой нам достигнуть показателей нацпроекта „Жилье и городская среда“ в один миллиард квадратных метров и повышения качества городской среды в полтора раза будет невозможно. Мы, строя жилье, „паровозом“ должны вытащить еще целый ряд сфер», — сказал он.

Хуснуллин подчеркнул, что из года в год площадь аварийного жилья будет расти. Поэтому надо понять какое ветхое жилье нужно капитально ремонтировать, какое — реконструировать, а какое — сносить.

Зампредправительства назвал еще одну важную задачу — надо принять решение о подсоединении строящегося жилья к изношенной инженерной инфраструктуре. По его данным, речь идет о 60% водопроводов и теплосетей.

«Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети. Программа модернизации инженерной инфраструктуры „60 плюс“, увы, пока не подтверждена кардинально деньгами, потребность в деньгах по стране оценивается более чем в один триллион рублей, а мы даем 5-10 миллиардов рублей», — указал Хуснуллин.

Он также признался, что его беспокоит финансовое состояние организаций ЖКХ. Сбор денег во многих регионах не стопроцентный. К тому же не исполняются полностью инвестиционные программы.

«То есть, в тариф деньги на ремонт поставщики ресурсов закладывают, а из-за того, что деньги собрать не могут, — объекты вовремя не ремонтируют», — сказал вице-премьер.

Хуснулинн подчеркнул, что в сфере ЖКХ накопился большой клубок проблем. Поэтому до конца года правительство определится с мерами и источниками финансирования стратегии развития. Затем ее надо будет согласовать со всеми заинтересованными министерствами. Утвердят проект не позже первого квартала 2022 года.

По данным общественной компании ЖКХ «Контроль», готовность сетей теплоснабжения к зиме оценивается на 3,79 балла из пяти возможных. Коммунальщики предупредили о риске аварий из-за изношенности теплоснабжения в стране.