Коммунальщики предупредили о риске аварий из-за изношенности сетей теплоснабжения в России

Готовность российских сетей теплоснабжения к предстоящим холодам оценили на 3,79 балла из пяти возможных. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные опроса общественной компании ЖКХ «Контроль». В исследовании приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций, управляющие компании многоквартирных домов и собственники жилья.

О проблемах с теплосетями заявила треть опрошенных. Об авариях, которые сопровождают отопительный сезон, заявили 13% респондентов. Это связано с нехваткой запасов топлива и крайней изношенностью труб.

Директор «ЖКХ Контроль» Сергей Сохранов заявил, что в группе риска по авариям на теплосетях находятся северные населенные пункты.

«Безаварийное прохождение сезона будет во многом зависеть от того, насколько тщательно тепловики будут следить за состоянием наиболее изношенных сетей», — отметил он.

Общественник отметил, что пройти отопительный сезон без аварий возможно только при полной модернизации всех сетей и создании альтернативных систем, которые обеспечат дома теплом. Все это требует больших вложений.

На ремонт обветшавших теплосетей намерены направить 150 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, сообщили изданию в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина. Деньги направят несколькими траншами.

Сам вице-премьер на совещании у президента России Владимира Путина в минувший вторник пояснил, что средства выделят по ставке 3% на 25 лет с погашением начиная с пятого года.

Председатель экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике Ирина Булгакова заявила, что предлагаемые условия для коммунальщиков хорошие. Однако стоит обратить внимание на тарифы в регионах. В ряде муниципалитетов получаемых средств не хватает на обслуживание существующих сетей.