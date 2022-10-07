Частичная мобилизация в России: куда отправят служить, как получить отсрочку, какая ответственность за неявку | 360°

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Власти Алтая опровергли новости об отсутствии мобилизованных в регионе

Пресс-секретарь главы Алтая Максимов: республика отправит на службу мобилизованных граждан

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Жителям республики Алтай вручили мобилизационные предписания, рассказал РБК пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов. Так он прокомментировал информацию о том, что в субъекте не мобилизовали ни одного бойца.

С начала действия частичной мобилизации в республиканские военкоматы самостоятельно явились более 50 человек, отметил Максимов. Еще около 20 человек подписали контракты о прохождении службы.

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«С поступлением соответствующих указаний состоится отправка наших граждан в установленные сроки», — заявил пресс-секретарь главы республики Алтай.

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Ранее сенатор Владимир Полетаев сообщил, что в рамках частичной мобилизации из республики на службу не призвали ни одного бойца. Он добавил, что местные военкоматы уточняют информацию о военнообязанных и направляют повестки.

Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Президент Владимир Путин заявил, что призыву подлежат россияне, находящиеся в запасе и прошедшие службу в рядах вооруженных сил страны. Предпочтение будут отдавать тем, кто имеет боевой опыт и необходимые военно-учетные специальности.

Частичная мобилизация в РФ

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