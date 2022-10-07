Республика Алтай не мобилизовала ни одного бойца | 360°

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Республика Алтай не мобилизовала ни одного бойца

Сенатор Полетаев сообщил, что в Республике Алтай не мобилизовали ни одного человека

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Военкоматы Республики Алтай за две недели с начала частичной мобилизации не призвали ни одного бойца. Они уточняют списки и рассылают повестки, сообщил в своем Telegram-канале первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев.

Он встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко и обсудил проведение частичной мобилизации. В муниципалитетах региона запустили горячие линии, при прокуратуре — круглосуточную. Специальные сервисы заработали на госуслугах. Однако с 21 сентября не призвали ни одного бойца.

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«По словам военного комиссара, сейчас из Республики Алтай в рамках частичной мобилизации не призван ни один человек. Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», — сообщил Владимир Полетаев.

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Пресс-служба главы региона подтвердила РИА «Новости» эту информацию. Претензий к работе военкоматов в правительстве нет. Квоту чиновники называть не стали — это закрытая информация.

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