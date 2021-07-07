Власти поручили привить от коронавируса не менее 80% россиян

Премьер Михаил Мишустин поручил обновить модель вакцинации в России. Теперь поставлена задача достичь уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%.

Такое поручение глава кабмина дал по итогам заседания координационного совета по борьбе с коронавирусом, которое прошло 29 июня.

«Актуализировать эпидемиолого-математическую модель вакцинации населения Российской Федерации, имея в виду необходимость достижения уровня коллективного иммунитета не менее 80-90%», — говорится в документе, который опубликовал сайт правительства. Премьер озадачил этим вопросом Роспотребнадзор и Минздрав.

Мишустин также призвал региональные власти неукоснительно соблюдать ограничения на проведение массовых мероприятий, во время которых не выполняются санитарные требования. Ранее председатель правительства поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты, которые начали расти в России. Мишустин отметил, что это беспокоит людей.