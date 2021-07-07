Правительство поручило проверить рост цен на ПЦР-тесты

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил ФАС и Роспотребнадзору проверить цены на ПЦР-тесты. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

«В последнее время из регионов приходит информация, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», — приводит сайт кабмина слова Мишустина.

Председатель правительства принял такое решение по итогам заседаний Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, которые состоялись 25 и 29 июня. Также Мишустин попросил Роспотребнадзор подготовить предложения по сокращению сроков передачи результатов ПЦР-тестов из лабораторий на портал госуслуг.

Профильные ведомства должны будут следить, чтобы результаты тестов и сведения о прививках быстро появлялись в личных кабинетах пользователей сайта госуслуг. Ранее платежный сервис для интернет-магазинов CloudPayments провел исследование и выяснил, что новые ковидные ограничения спровоцировали рост спроса на платную медицину. Россияне стали в три раза чаще обращаться в частные клиники.