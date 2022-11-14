Власть 14 ноября 2022, 15:22 Власти одобрили проект о приостановке судопроизводства в отношении мобилизованных Комитет ГД одобрил проект о приостановке судопроизводства против мобилизованных РИА «Новости»

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Против мобилизованных и добровольцев, отправившихся в зону проведения спецоперации, могут приостановить судопроизводства. Соответствующий законопроект одобрили члены думского комитета по госстроительству и законодательству, сообщил ТАСС.

По данным агентства, документ разработали депутаты Госдумы и члены Совета Федерации. Речь идет о приостановке судопроизводств в отношении добровольцев и представителей силовых ведомств, задействованных в проведении контртеррористических операций и выполнении задач в ходе вооруженных конфликтов.

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«Мера обеспечит единый подход к обеспечению процессуальных прав», — отметили в пояснительной записке к законопроекту. Авторы инициативы добавили, что нормы будут применять не только к сотрудникам Минобороны, но и к членам других силовых ведомств, включая мобилизованных россиян и добровольцев. Норма не станет основанием для приостановки судопроизводств по делам, связанным с выплатой алиментов на несовершеннолетних детей.

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Ранее сенатор Андрей Клишас заявил о внесении в Госдума законопроекта, который позволяет лишать дезертиров приобретенного гражданства России. Авторы документа отметили, что поводом для лишения также должны стать добровольная сдача в плен и уклонение от призыва на воинскую службу.