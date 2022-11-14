Армия 14 ноября 2022, 14:57 Поправку о лишении дезертиров приобретенного гражданства России внесли в Госдуму Сенатор Клишас: в ГД внесли поправку о лишении дезертиров приобретенного гражданства РФ РИА «Новости»

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Сенаторы внесли в Госдуму поправку о лишении приобретенного гражданства России за дезертирство. Список поправок, предложенных перед вторым чтением проекта базового закона «О гражданстве», опубликовал в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас. Он добавил, что ждет «предметного обсуждения» предложений.

Клишас вместе с сенаторами Андреем Яцкиным, Виктором Бондаревым и Григорием Карасиным призвали внести коррективы в часть 1 статьи 24, где перечислены основания для лишения приобретенного российского гражданства. По мнению авторов соответствующего законопроекта, этот перечень должны дополнить добровольная сдача в плен, дезертирство в период мобилизации или военного положения, уклонение от военной службы путем симуляции болезни.

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Также сенаторы предложили предусмотреть такое наказание за нарушение правил несения боевого дежурства, умышленное повреждение или утрату военного имущества.

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Преступления против военной службы в период мобилизации или военного положения, в условиях вооруженного конфликта или боевых действий «создает серьезную угрозу для безопасности РФ», указано в тексте поправок.