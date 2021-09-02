Попова назвала превалирующий штамм коронавируса в России

Основным штаммом коронавируса, который распространяется в России остается «дельта». Роста случаев заражения другими мутациями возбудителя, в том числе штаммом «лямбда» на территории страны нет. Об этом в программе «Вести» на телеканале «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Глава ведомства подчеркнула, что специалисты Роспотребнадзора внимательно изучают все случаи заражения и изучают эпидемическую ситуацию.

«Распространения новые штаммы пока не получают. Даже там, где они образуются, мы наблюдаем за этим очень внимательно. И так громко шумевшая «лямбда» и другие штаммы, пока распространения не имеют. Превалирующим, как и в значительной части стран мира, в России остается штамм «дельта», — сказала она.

Общее число случаев заражения коронавирусом в России снижается пятую неделю подряд. Но этот показатель не очень выраженный и идет медленно, оценила эпидемическую ситуацию глава Роспотребнадзора.

«У нас есть безусловные признаки стабилизации. Наверное, пятую неделю уже мы наблюдаем снижение. Снижение не очень выраженное. От недели к неделе это не больше 5−7%. А это достаточно медленное снижение», — уточнила Анна Попова.

По ее прогнозу ухудшения эпидемической ситуации можно ждать в начале осени.

«Когда люди возвращаются из отпусков, дети возвращаются в школы, собираются учебные и трудовые коллективы, они обмениваются не только информацией о летнем отдыхе, но и вирусной и бактериальной информацией, Но обычно это наблюдается во второй декаде сентября», — пояснила Анна Попова.

Она отметила, что случаи ковида, как и других респираторных инфекций начнут расти. Но это произойдет при условии, если люди не сделали прививки.

По данным оперативного штаба на 2 сентября в России выявили 18 985 новых случаев заражения коронавирусом. Количество летальных исходов после перенесенной инфекции составило 798 человек. Вылечились после заражения 18 669 пациентов.