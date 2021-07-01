Власти Москвы рассказали, закроют ли общественный транспорт из-за пандемии

Закрытие городского транспорта Москвы из-за пандемии невозможно, потому что это приведет к остановке города. Власти не станут вводить это ограничение, транспорт продолжит работать по самым жестким стандартам.

Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов на сессии Московского урбанистического форума. Его слова процитировало РИА «Новости».

Ликсутов подчеркнул, что остановка городского транспорта фактически является локдауном всего города.

«Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится,. Вы не попадете на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано. Городской транспорт работает по самым жестким стандартам», — отметил он.

Такое решение позволит сохранить рабочие места и зарплату более чем для 200 тысяч сотрудников, которые трудятся на московском транспорте.

Ранее власти столицы сообщили, что в Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона». Запись на прививки этим препаратом временно приостановили. При этом уже сейчас в столицу поставили 500 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Ее станут использовать для вакцинации от коронавируса трудовых мигрантов, а также ревакцинации москвичей, которые сделали прививку более шести месяцев назад.