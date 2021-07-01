Вакцина «ЭпиВакКорона» закончилась в столице. Запись на прививку временно приостановлена, сообщили власти Москвы.

«Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии данной вакцины», — сказано в сообщении на официальном сайте мэрии Москвы.

Ранее власти сообщали, что в столице вновь закончилась вакцина «КовиВак». Запись на прививку препаратом от центра имени Чумакова тоже временно приостанавливали. «Газета.ru» напомнила, что ее прекращали 22 июня и возобновили на следующий день. При этом пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что власти предпринимают усилия, чтобы удовлетворить спрос на вакцину в России.

1 июля столичные власти сообщили, что закупят не менее 750 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Сейчас в городе уже закупили более 500 тысяч доз препарата. Его планируют использовать для вакцинации мигрантов, а также для ревакцинации тех, кто привился более полугода назад.

Минздрав рекомендует делать повторные прививки вне зависимости от уровня антител. Специалисты напомнили, что пока не определили, при каком именно уровне антител человек не сможет заразиться коронавирусом.