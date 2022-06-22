Раскрыто опасение Литвы в вопросе Калининграда

Литва опасается перекрывать морской транзит в Калининград, поскольку этот шаг будет равнозначен объявлению войны России. Такого мнения придерживается редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«Все-таки морской путь по Балтике они не перекрывают. И вряд ли вообще пойдут на этот шаг, так как это фактически означало бы объявление войны России», — сказал Леонков в беседе с «МК».

Россия имеет много экономических способов воздействия на Литву, отметил военный эксперт. Однако, по его мнению, их стоит принимать не постепенно, а все сразу, чтобы создать шоковый эффект для республики.

«Я думаю, что Литва, устроившая эту провокацию по инициативе Великобритании, все-таки пойдет на попятную после того, как нами будут применены дипломатические и экономические рычаги», — считает Леонков.

Литовские власти с 17 июня запретили железнодорожный транзит санкционных товаров в Калининград. Руководство республики, как ответила на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, должно осознать всю серьезность последствий за это решение. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил, что ответ России на такое решение властей Литвы в определенной степени затронет жителей республики.

Решение Литвы запретить провоз товаров в Калининградскую область можно связать с разведкой, которую проводит Евросоюз в отношении РФ, считает специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.