Власти Хабаровского края сообщили о стабилизации ситуации с бензином

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод (ХНПЗ) в воскресенье возобновил работу, прерванную в связи с модернизацией предприятия, и в первую ночь выпустил 600 тонн бензина марки АИ-95. За вторые сутки было выпущено еще 670 тонн. В настоящий момент на ХНПЗ также ведется производство бензина марки АИ-92.

В понедельник на заправках сети ННК в Хабаровске бензин АИ-95 был доступен на 40 станциях, АИ-92 — на всех 52, отметили в правительстве региона.

«Нехватки топлива фактически в регионе уже нет. Но перебои в продаже еще возможны, так как нефтетрейдерам требуется время для доставки бензина по районам», — сообщили в хабаровской администрации.

Дефицит бензина начал формироваться в некоторых регионах Дальнего Востока с середины января. Проблемы с поставками топлива возникли в связи с модернизацией Хабаровского НПЗ, которая проводилась в плановом порядке.

Рейтинг регионов с самым доступным бензином для населения ранее возглавили ЯНАО, Москва и Чукотка.