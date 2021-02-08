Перечислены регионы России с самыми доступными ценами на бензин

Самым доступный бензин можно найти в Ямало-Ненецком округе, Москве и Чукотке. Именно в этих регионах жители могут купить наибольшее количество топлива на свои среднемесячные зарплаты.

Рейтинг доступности бензина в регионах составили эксперты РИА «Новости». Они рассчитали объем топлива марки АИ-92, который могут позволить себе жители на свои среднемесячные зарплаты. Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ. Там на среднюю зарплату можно купить 2155 литров бензина.

Вторую строчку списка заняла Москва, где жители могут приобрести 1944 литра топлива. Замкнул тройку лидеров Чукотский автономный округ — 1707 литров. Еще более тысячи литров могут позволить себе жители Ненецкого автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей.

В самом конце рейтинга оказался Дагестан, где населению доступно лишь 560 литров топлива. Также менее 600 литров могут купить в Ивановской области и Карачаево-Черкесии.

Самым дорогим бензин оказался на Чукотке. Там его продают по 60 рублей за литр. На второе место эксперты поставили Якутию — 54,38 рубля, а затем идет Магаданская область — 53,92 рубля. Самый дешевый бензин можно найти в Челябинской области — 40,04 рубля. Цена бензина АИ-92 была ниже 42 рублей в Новосибирской и Томской областях, а также на Алтае.