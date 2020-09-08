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    08 сентября 2020, 01:56

    «Не так прочитали». Захарова объяснила возмущение сербских властей ее постом

    Кирилл Фролов

    В Сербии ошибочно поняли пост в Facebook, в котором Мария Захарова сравнивала сербского президента с героиней фильма «Основной инстинкт». Об этом официальный представитель МИД России заявила в программе «Соловьев Live».
    «Не так прочитали». Захарова объяснила возмущение сербских властей ее постом

    По словам Захаровой, конфликт случился «на ровном месте»: «Не так прочитали мой пост, который был очевидно направлен...».

    Она добавила, что речь в ее публикации шла о том, как американцы «используют различные протокольные уловки для того, чтобы не создавать ощущения равноправия в ходе переговоров».

    Официальный представитель МИДа выразила сожаление, «что это было все прочитано не так, как было написано».

    Ранее Сербия и Косово при посредничестве США заключили соглашение об экономическом партнерстве. На переговоры в Вашингтон летал сербский президент Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдула Хоти.

    На одной из фотографий встречи президент США Дональд Трамп находится за столом в Овальном кабинете Белого дома, а Вучич сидит на стуле напротив.

    Захарова поместила рядом кадр из фильма «Основной инстинкт», в котором героиня Шэрон Стоун сидит на допросе без нижнего белья.

    Вучич назвал это примитивизмом, сообщением Захаровой возмутились и другие сербские чиновники и политики.

    Новости SMI.FM