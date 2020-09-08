«Не так прочитали». Захарова объяснила возмущение сербских властей ее постом

По словам Захаровой, конфликт случился «на ровном месте»: «Не так прочитали мой пост, который был очевидно направлен...».

Она добавила, что речь в ее публикации шла о том, как американцы «используют различные протокольные уловки для того, чтобы не создавать ощущения равноправия в ходе переговоров».

Официальный представитель МИДа выразила сожаление, «что это было все прочитано не так, как было написано».

Ранее Сербия и Косово при посредничестве США заключили соглашение об экономическом партнерстве. На переговоры в Вашингтон летал сербский президент Александр Вучич и премьер-министр Косово Авдула Хоти.

На одной из фотографий встречи президент США Дональд Трамп находится за столом в Овальном кабинете Белого дома, а Вучич сидит на стуле напротив.

Захарова поместила рядом кадр из фильма «Основной инстинкт», в котором героиня Шэрон Стоун сидит на допросе без нижнего белья.

Вучич назвал это примитивизмом, сообщением Захаровой возмутились и другие сербские чиновники и политики.