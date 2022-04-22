Владислава Федулова освободили от должности замглавы Минэкономразвития РФ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Владислава Федулова по собственному желанию с должности заместителя министра экономического развития. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Федулова Владислава Викторовича от должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе», — говорится в распоряжении.

Чиновник был назначен на эту должность в апреле 2020 года.

Владислав Федулов окончил Московский университет потребительской кооперации по специальности «экономист» в 2000 году. С 1995 года работал младшим научным сотрудником, заместителем начальника отдела, начальником отдела ФГУП «Научно-исследовательский центр экономических преобразований».

С 2002 года занимал должности в коммерческих компаниях и госорганах, в том числе в Счетной палате, аппарате правительства РФ и фонде «Центр стратегических разработок — Регион».

С 2012 по 2020 год руководил департаментом информационных технологий и связи правительства РФ.

На посту замминистра экономического развития курировал вопросы цифровой трансформации и развития цифровой экономики.

Ранее сообщалось, что заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов был освобожден от занимаемой ранее должности. Известно, что заявление по собственному желанию подал сам чиновник. Богданов проработал на этом посту чуть больше года, отвечал за цифровое развитие транспортной отрасли. До этого он был заместителем главы «Аэрофлота».