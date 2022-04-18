Замминистра транспорта Богданова освободили от должности

Заместитель министра транспорта РФ Кирилл Богданов освобожден от занимаемой ранее должности. соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Богданова Кирилла Игоревича от должности заместителя министра транспорта Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

Известно, что заявление по собственному желанию подал сам чиновник. Богданов проработал на этом посту чуть больше года, отвечал за цифровое развитие транспортной отрасли. До этого он был заместителем главы «Аэрофлота».

РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщало, что Богданов покидает пост вынужденно, его уход может быть связан с предполагаемыми нарушениями на прошлом месте работы и с недовольством власти результатами в области цифровизации на транспорте.

Ранее стало известно, что замглавы Минэнерго России Павел Сорокин стал первым заместителем министра энергетики. Свою прошлую должность чиновник оставил.