Владимира Жириновского оставили лидером ЛДПР еще на четыре года

В голосовании, которое произошло на 32-съезде партии, участвовали 80 делегатов. Их количество пришлось сократить с шести тысяч до 80 из-за пандемии. Единым решением они оставили 74-летнего Владимира Жириновского лидером ЛДПР.

«Спасибо за доверие моей кандидатуре. Возможно, я бываю резок в высказываниях. Это никого персонально не касается. Это бешеная нагрузка, которую приходится нести при контактах с внешней средой, в том числе в Госдуме», — сказал политик.

По уставу партии, председатель избирается на четыре года без ограничения количества сроков. Председатель ЛДПР осуществляет стратегическое руководство, является главным представителем партии и утверждает все основные решения. Жириновский возглавляет партию уже 30 лет. Он также является главой фракции ЛДПР в Государственной думе.

Ранее Владимир Жирновский предложил Путину понизить возраст для голосования до 16 лет.