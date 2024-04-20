Власть 20 апреля 2024, 14:29 Владимир Путин утвердил ряд поручений после встречи с учеными Кремль: Путин утвердил поручения по итогам Форума будущих технологий Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин поучаствовал в заседании Форума будущих технологий и встретился с учеными. По итогам он утвердил перечень поручений, их опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства поручил расширить меры поддержки для разработки передовых медицинских изделий и технологий, а также платформ для диагностики, использующих искусственный интеллект.

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Он обязал правительство довести оклады медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций. Кроме того, планируется повысить доступность занятий спортом для россиян. Согласно документу, регионам следует тратить средства, полученные через ОМС, в первую очередь на зарплаты медикам.

Госкорпорации «Ростех» и правительству также поручили создать материалы нового поколения для использования во многих секторах экономики.

Ранее российский лидер обратился к Минпросвещения и Минсельхозу с требованием подготовить доклад о создании профильных агроклассов в школах. Ведомства также займутся усилением профориентационных мероприятий среди школьников по этому направлению.