Глава Северной Осетии пригласил президента Владимира Путина посетить республику
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло пригласил президента России Владимира Путина посетить Северный Кавказ. Он отметил, что другие главы республик наверняка поддержат его предложение.
«Я думаю, меня мои друзья-коллеги — главы республик — поддержат, приглашаем вас в гости на Кавказ. У нас есть что посмотреть и есть что показать», — сказал Меняйло на встрече президента с руководителями российских регионов.
Владимир Путин, как сообщило «РИА Новости», в ответ поздравил Сергея Меняйло с днем города Владикавказа. Он передал свои самые наилучшие поздравления всем жителям Северной Осетии.
Ранее Владимир Путин высоко оценил электронное голосование, которое применялось на выборах в Государственную думу. Президент отметил, что остановить прогресс невозможно, и технические достижения касаются в том числе организации выборов. По его словам, поначалу были предупреждения, что при электронном формате в процесс могут вмешаться разные силы. Но выбор был сделан в пользу того, что действительно удобно и комфортно для россиян.